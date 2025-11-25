Αυξημένη είναι η κυκλοφορία από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25/11 σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Ο Κηφισός παραμένει αδιάβατος με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αττικής Οδού:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε στον χάρτη τις πιο «κόκκινες» περιοχές: