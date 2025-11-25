Αυξημένη είναι η κυκλοφορία από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25/11 σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Ο Κηφισός παραμένει αδιάβατος με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αττικής Οδού:

  • Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
  • 20΄-25΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,
  • 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Δείτε στον χάρτη τις πιο «κόκκινες» περιοχές:

Ο χάρτης της Αθήνας

