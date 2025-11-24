Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/11 σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Ο Κηφισός παραμένει «κατακόκκινος», με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Αττική Οδό, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Κηφισό η κίνηση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από την Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται επίσης στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από τον κόμβο Παράδεισου Αμαρουσίου έως το νοσοκομείο «Υγεία». Αυξημένη ροή οχημάτων, καταγράφεται ακόμη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου.

Στο παραλιακό μέτωπο, καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από τον Άλιμο έως το Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά. Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

