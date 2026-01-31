Ερωτηματικά εγείρονται για την κατάσταση που επικρατεί στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα, και συγκεκριμένα σε αυτό του Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή δύο τροφίμων, με πολλά ερωτήματα να πλανώνται, για το πώς, πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο, έφτασαν στα χέρια τους.

Η επιχείρηση διεξήχθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ. και εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα κελιά, τρεις θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού και σε 31 έγκλειστους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη τύπου «σοκολάτα», συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων, καθώς και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μία κάρτα SIM, φορτιστής και καλώδιο φόρτισης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκαν δικογραφίες εις βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατείχαν κινητά τηλέφωνα, ενώ οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν αρμοδίως.