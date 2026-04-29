Μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα βρέθηκε ένας 51χρονος άνδρας σε περιοχή της Αιδηψού, όταν επέστρεψε στο σπίτι του χθες το απόγευμα και εντόπισε τη 34χρονη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις της.

Η νεαρή γυναίκα διέμενε με τον σύντροφό της και την μητέρα του. Ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές για βοήθεια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις Αρχές δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με όλα τα δεδομένα να συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο θανάτου από παθολογικά αίτια, ενώ το egnomi.gr αναφέρει ότι η άτυχη 34χρονη ήταν χρήστης ουσιών.