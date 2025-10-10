Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας άνδρας σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα 31 ετών, Ουκρανικής καταγωγής.

Οι αστυνομικοί τον βρήκαν δεμένο με tie wrap και χτυπημένο στο κεφάλι.

Στο ίδιο διαμέρισμα βρέθηκε τραυματισμένο ακόμα ένα άτομο 48 ετών, Πολωνικής καταγωγής το οποίο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας ανέφερε στις Αρχές ότι εισήλθαν εντός του διαμερίσματος κάποια άτομα και τους επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές , δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στον χώρο.

Το περιστατικό συνέβη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.