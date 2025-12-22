Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (21/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Παλαιοχώρας και μετά σε χώρο φιλοξενίας

Στο σημείο έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου περισυνέλλεξε 114 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες). Ακολούθως, οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.