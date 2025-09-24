Σήμερα το μεσημέρι (24/09) στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου, εντόπισαν 43 μετανάστες (39 άντρες και 4 γυναίκες) στην παραλία Τρυπητής της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ». Στη συνέχεια, επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο τους οδήγησε στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, από όπου με λεωφορεία πήγαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, με τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής. Διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στη Γαύδο.