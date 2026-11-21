Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, στις Αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό σορού σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Άγιο Παντελεήμονα, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ανθρώπινα οστά βρέθηκαν περί τις 9:30 στον πρώτο όροφο του κτίσματος και εκτιμάται πως ανήκουν σε έναν άστεγο άνδρα. Το μακάβριο εύρημα εντόπισε ένας άλλος άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία και υπέδειξε το ακριβές σημείο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης και των συνθηκών θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.