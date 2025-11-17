Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (16/11), ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, εντόπισε δύο σορούς αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Γαύδου.

Οι σοροί ανασύρθηκαν από το πλήρωμα ενός πλοίου της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Παράλληλα τις πρωινές ώρες της Κυριακής (16//11), ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, που κινούταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του Τ/Χ προσγειάλωσε το σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου ανατολικά της Χίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Κατόπιν χερσαίων ερευνών, εντοπίστηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, συνολικά σαράντα (41) αλλοδαποί (12 άντρες, 12 γυναίκες και 17 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 47χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράν) χειριστής του Τ/Χ, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων» και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Σε περαιτέρω έλεγχο για τον 47χρονο διαπιστώθηκε καταχώριση στη βάση δεδομένων SIS II (Schengen Information System). Το Τ/Χ σκάφος κατασχέθηκε.

