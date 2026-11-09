Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, η μία σορός βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ η δεύτερη σε πλήρη αποσύνθεση.

Οι δύο σοροί περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Χώρα Σφακίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών ή τις συνθήκες θανάτου τους.