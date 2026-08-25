Σε ένα σκοτεινό θρίλερ με πληθώρα αναπάντητων ερωτημάτων εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο.

Ενώ οι λιμενικές και εγκληματολογικές Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό ο επιχειρηματίας, στο μικροσκόπιο μπαίνει η πλήρης απουσία αντίδρασης με τα σωστικά μέσα του σκάφους, τα ίχνη αίματος στο κατάστρωμα, αλλά κυρίως το ανεξήγητο «κενό» των τριών ημερών μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του, η οποία διαθέτει δίπλωμα ιστιοπλοΐας, ειδοποίησε τις Αρχές ανοιχτά της Πύλου.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή που έχει δώσει η σύζυγος του 66χρονου, ο επιχειρηματίας βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο και καθάριζε ένα μεγάλο ψάρι.

Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κηλίδες αίματος και υπολείμματα στο κατάστρωμα, καθιστώντας το ιδιαίτερα ολισθηρό, με συνέπεια ο 66χρονος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα.

Ωστόσο, η αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησαν εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα, τα οποία καλούνται τώρα να απαντήσουν οι πραγματογνώμονες.

Τα 5 κρίσιμα ερωτήματα και τα «σκοτεινά» σημεία

Οι Λιμενικοί και οι Ανακριτικές Αρχές εστιάζουν την έρευνα σε πέντε κομβικά σημεία που αφορούν τον εξοπλισμό του ιστιοφόρου και τις αντιδράσεις της γυναίκας.

Πρώτον, στο ιστιοφόρο υπήρχε πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων σωσιβίων για περίπτωση «ανθρώπου στη θάλασσα» (Man Overboard), και διερευνάται για ποιον λόγο η σύζυγος δεν επιχείρησε να ρίξει κάποιο σωσίβιο στον 66χρονο αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την πτώση του.

Δεύτερον, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιστιοφόρο υπήρχε ειδικός μηχανισμός ή μοχλός που θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά την ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιήσει το σκάφος, καθιστώντας εφικτή την επιστροφή στο σημείο της πτώσης.

Τρίτον, πάνω στο σκάφος υπήρχε βοηθητική λέμβος (tender), η οποία, εφόσον το ιστιοφόρο ακινητοποιούνταν ή περιόριζε την πορεία του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την προσέγγιση και τη διάσωση του 66χρονου.

Τέταρτον, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα διαθέτει δίπλωμα ιστιοπλοΐας και επομένως γνώριζε τις βασικές λειτουργίες και τον εξοπλισμό του σκάφους, εξετάζεται γιατί δεν χρησιμοποίησε τον ασύρματο VHF για να εκπέμψει σήμα κινδύνου (Mayday) προς τα παραπλέοντα σκάφη ή τις Λιμενικές Αρχές.

Πέμπτο, το ιστιοφόρο συνέχισε να πλέει για περίπου τρεις ημέρες, με τη σύζυγο να ισχυρίζεται ότι δεν είχε σήμα στο κινητό της τηλέφωνο και κατάφερε να επικοινωνήσει με τις Αρχές μόνο όταν έφτασε ανοιχτά της Πύλου, με αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα να αποτελεί το βασικότερο σημείο που καλούνται να διαλευκάνουν οι ερευνητές.

Στο μικροσκόπιο οι κηλίδες αίματος και η στάση της συζύγου

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εγκληματολογική εξέταση των ευρημάτων πάνω στο ιστιοφόρο.

Οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο κατάστρωμα εξετάζονται εργαστηριακά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προέρχονται αποκλειστικά από το ψάρι ή αν υπάρχει αίμα που ανήκει στον 66χρονο.

Η σύζυγος του επιχειρηματία αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί στην έρευνα, καθώς ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν μαζί του στο σκάφος.

Οι Αρχές επανεξετάζουν εξονυχιστικά τις καταθέσεις της για να διαπιστώσουν αν η εικόνα που παρουσιάζει το σκάφος συνάδει απόλυτα με τους ισχυρισμούς της, ενώ οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 66χρονου.