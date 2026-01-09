Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από έλεγχο ρουτίνας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε ύποπτο όχημα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 32 και 33 ετών και στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης, καθώς και χρηματικού ποσού, ενώ ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα που αποκάλυψε επιπλέον «καβάτζες» σε διαμέρισμα και στούντιο ηχογράφησης.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός τυπικού ελέγχου στην περιοχή της Ομόνοιας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, χρηματικό ποσό ύψους 14.455 ευρώ, ενώ στον χώρο αποσκευών βρέθηκε βαλίτσα που περιείχε περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η οποία ανέλαβε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς και στούντιο ηχογράφησης στον Νέο Κόσμο, ως «καβάτζες» για να κρύβουν τα ναρκωτικά. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους άνω των 9 κιλών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη διαλεύκανση της πλήρους έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

–18- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -9- κιλά και -796- γραμμ. κάνναβης,

-3- μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των -1.400- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -1.130- Τούρκικων λιρών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτης και

πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.