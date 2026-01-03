Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των διασωστικών Αρχών στο όρος Μπέλλες στις Σέρρες αφού εντοπίστηκε από κυνηγό η σορός ενός άνδρα.

Το σημείο βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης.

Η επιχείρηση διεξάγεται από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με ανησυχίες ότι η σορός μπορεί να ανήκει στον 45χρονο.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα είχε βρεθεί ένα χειρόγραφο σημείωμα που άφησε πίσω του, στο οποίο ουσιαστικά αποχαιρετούσε τους κοντινούς του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας το αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τις τραπεζικές του κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του, ενώ για την υπόθεση έχει εκδοθεί Silver Alert με λεπτομερή περιγραφή των ρούχων που φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Η ταυτοποίηση θα δείξει αν πρόκειται για τον 45χρονο που έχει εξαφανιστεί.