Ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντόπισε και εξάρθρωσε ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών (της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.), καταφέρνοντας σημαντικό χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η εξάρθρωση ήρθε ως αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας και στοχευμένης αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη δράση του κυκλώματος. Το πρωί και το μεσημέρι της 20ής Ιουλίου 2026, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση, περνώντας χειροπέδες σε δύο Έλληνες, ηλικίας 59 και 48 ετών, σε Περιστέρι και Ελευσίνα αντίστοιχα, κατηγορούμενους για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η «καβάτζα» της Κινέτας και τα ευρήματα

Το επίκεντρο της εγκληματικής τους δραστηριότητας βρισκόταν σε μια μονοκατοικία στην περιοχή της Κινέτας, την οποία οι δύο συλληφθέντες είχαν μετατρέψει σε «καβάτζα». Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και έπειτα από σωματικούς ελέγχους, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας ινδικής κάνναβης, εφοδιασμένο με ειδικούς λαμπτήρες και επαγγελματικά συστήματα εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης. Από αυτό κατασχέθηκαν:

5 κιλά και 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

13 δενδρύλλια κάνναβης.

Το χρηματικό ποσό των 1.045 ευρώ.

3 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, τα οποία διευκόλυναν τις συνεννοήσεις τους.

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

2 οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσα για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, συνοδεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος τους.