Συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διεξήχθη χθες (01/10), μέσω της οποίας εντόπισε σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων, φυτεία με συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα δενδρύλλια ήταν ύψους ενός μέχρι τριών μέτρων και αφότου εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως προβλέπεται.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνεργάστηκε με τις Αρχές της Αλβανίας, ενώ ουσιαστική ήταν η συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) αλλά και του κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.