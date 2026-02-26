Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα, στις 8 Ιανουαρίου. Το παιδί εντοπίστηκε σε σπίτι στο Βερολίνο, και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία για αυτή την εξέλιξη και πλέον, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας στην ξένη χώρα, όπου και θα την αναλάβουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Για τον εντοπισμό της ανήλικης ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, από τις Γερμανικές Αρχές. Αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο, αλλά και για το με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι η έφηβη είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα και μετά από έρευνα, είχε διαπιστωθεί ότι είχε ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, είχε φύγει με ένα ταξί, ταξιδεύοντας από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Έπειτα, είχε φτάσει στην περιοχή του Ζωγράφου και αφού είχε περιηγηθεί στους δρόμους συγκεκριμένης περιοχής, είχε κατευθυνθεί στην Ομόνοια. Εκεί, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο για τη Γερμανία και είχε ταξιδέψει απογευματινές ώρες.

Είχε εντοπιστεί σήμα του κινητού της πριν από δύο εβδομάδες

Στις 9 Φεβρουαρίου, είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου στο Βερολίνο.

Το κινητό της φαινόταν να χρησιμοποιείται από γυναίκα, όμως δεν είχε εξακριβωθεί αν ήταν η ίδια η Λόρα. Οι Ελληνικές και οι Γερμανικές Αρχές συνεργάστηκαν προκειμένου να βρεθεί το στίγμα της.