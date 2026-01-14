Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε πριν από έξι μέρες από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ανηλίκων εντόπισε το κορίτσι στην Ομόνοια, το αναγνώρισε και το πλησίασε, ώστε να το πληροφορήσει ότι το αναζητούν.

Οι ανήλικοι που βρίσκονταν στην περιοχή της Ομόνοιας της έδειξαν την φωτογραφία της και της είπαν πως την ψάχνουν οι γονείς της και η αστυνομία. Η 16χρονη Λόρα γρήγορα έτρεξε μακριά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των νεαρών, το κορίτσι κρατούσε δύο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια της.

Σημειώνεται, ακόμη, πως οι Αρχές εντόπισαν το wifi του κινητού της ανοιχτό σήμερα στην Ομόνοια, όπως και χθες το βράδυ. Μια περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά ενεχυροδανειστήρια και «δείχνουν» πως το κορίτσι πουλάει κοσμήματα για να πάρει ευρώ.

Οι Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως η ανήλικη φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι στην Αθήνα και οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο. Πάντως σίγουρα δεν δρα μόνη της. Ένα παιδί χωρίς γνώση της Αθήνας, χωρίς σταθερό κατάλυμα και χωρίς υποστήριξη, δύσκολα θα μπορούσε να μετακινείται οργανωμένα, να αλλάζει ρούχα και εμφάνιση, να εξαφανίζει προσωπικά αντικείμενα, ή να εντοπίζει ενεχυροδανειστήρια.

Είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία

Η Λόρα φαίνεται ότι ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για τη φυγή της, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε μελετήσει εδώ και καιρό τις κινήσεις της. Οι αστυνομικές Αρχές, πάντως, εστιάζουν και στον λόγο που το κορίτσι επέλεξε να φύγει μακριά από την οικογένειά της.

Σύμφωνα με το pelop.g, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση.

Βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει γείτονάς της στη Γερμανία, ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής κακοποίησης.

Είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί άλλες δύο φορές

Η υπόθεση αυτής της εξαφάνισης είναι ιδιαίτερη, γιατί φαίνεται περισσότερο σαν το έφηβο κορίτσι να προσπαθεί να φύγει από τη χώρα.

Σημειώνεται πως η ανήλικη είχε έρθει πριν από περίπου τρία χρόνια στην Ελλάδα από τη Γερμανία, μαζί με την οικογένειά της και ζούσαν μόνιμα στο Ρίο της Αχαΐας.

Όπως φαίνεται, για τη Λόρα δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να βγει εκτός χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 16χρονη φέρεται να είχε επιχειρήσει να φύγει άλλες 2 φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη φορά δεν μπήκε στο μετρό, με αποτέλεσμα να τρέξουν οι καθηγητές της και να την σύρουν μέσα στο βαγόνι. Τη δεύτερη φορά δεν ακολούθησε τους καθηγητές της στην πύλη του αεροδρομίου, τη στιγμή που ήταν να επιστρέψουν πίσω στην Πάτρα.

Η περίεργη ανακοίνωση του πατέρα – «Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε»

Παράλληλα θυμίζουμε πως εντύπωση είχε προκαλέσει και το μήνυμα που είχε απευθύνει ο πατέρας τηςπρος την ίδια την ημέρα της εξαφάνισης, λέγοντας πως… δεν θα την τιμωρήσει, αρκεί να τους ενημερώσει ότι είναι καλά.

«Λόρα, ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε!», είναι η έκκληση.

Ο μυστηριώδης άνδρας

Η ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα που συναντήθηκε με τη Λόρα λίγο πριν εξαφανιστεί από την Πάτρα, αποκαλύφθηκε. Ο ίδιος οδηγήθηκε αυτοβούλως την Τρίτη στην ασφάλεια Πάτρας και είπε ότι συναντήθηκε με την 16χρονη προκειμένου να αγοράσει το κινητό της, που η ίδια είχε βάλει προς πώληση, σε σχετική αγγελία.

«Εγώ συνάντησα το κορίτσι γιατί μου πούλησε ένα μεταχειρισμένο κινητό έναντι 200 ευρώ. Μαζί μου ήταν και η κόρη μου για την οποία προοριζόταν το κινητό», είπε.