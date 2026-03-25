Εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας της έρευνας, η σορός του 34χρονου δύτη που χάθηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση ανάσυρσή της από το σημείο. Οι Αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εκτιμούν ότι λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο, η επιχείρηση ανάσυρσης θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί πιθανότατα το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος πιλότος και έμπειρος δύτης, καταδύθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) μαζί με τον φίλο του, στο υποθαλάσσιο σπήλαιο που βρίσκεται στο σημείο, φέρεται να παρασύρθηκε από τα επικίνδυνα ρεύματα και να εγκλωβίστηκε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 34χρονος αγνοούμενος δύτης, που ήταν έμπειρος στις καταδύσεις, κολυμπούσε μαζί με έναν ακόμη φίλο του το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό. Ο δεύτερος δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί υποβρυχίως μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα. Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού τούνελ μέσα στη θάλασσα.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο φρέαρ στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, γνωστό για τα στενά πέρασματά του, τα επικίνδυνα ρεύματα και το αχανές σπήλαιο που κρύβει. Η κατάδυση φτάνει τα 30 μέτρα, ενώ η σήραγγα που ξεκινά από το φρέαρ, παραμένει εξερευνημένη μόνο σε ένα μικρό τμήμα της, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.