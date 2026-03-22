Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση με τον δύτη που είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 34χρονου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Ο δύτης φέρεται να είχε βουτήξει στη θάλασσα με φίλο του και σφήνωσε σε κάποιο σημείο.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης του.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 μποφόρ.