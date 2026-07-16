Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η θαλάσσια βόλτα τριών ατόμων με τζετ σκι ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας, προκαλώντας μια γιγαντιαία, κοινή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ελληνικών και τουρκικών Αρχών.

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, βορειοανατολικά της Κω, χωρίς τις αισθήσεις της μια ανήλικη κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη των άλλων δύο ενήλικων επιβαινόντων, με σκάφη και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας να χτενίζουν την περιοχή κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Το δραματικό τηλεφώνημα και η κινητοποίηση των Αρχών

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 16 Ιουλίου, όταν το ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος δέχθηκε κατεπείγουσα κλήση από το αντίστοιχο τουρκικό κέντρο.

Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες τόσο από τις Τουρκικές όσο και από τις Ελληνικές αρχές, με τους φόβους να επιβεβαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο λίγη ώρα αργότερα.

Ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κω, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, το σώμα μιας ανήλικης κοπέλας, χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ανήλικη ανασύρθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του πνιγμού.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, καθώς η τύχη των άλλων δύο ενηλίκων που επέβαιναν μαζί της στο τζετ σκι παραμένει άγνωστη.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Από την ελληνική πλευρά, στην έρευνα συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.