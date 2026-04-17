Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, που φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου σε Αirbnb στην οδό Κολοκοτρώνη 62.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσήχθη ένας 45χρονος άνδρας, ιταλικής καταγωγής που διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης. Φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα είχε δώσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών με τον άνδρα που προσήχθη.

Δείτε εικόνες από τη πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη:

Σημειώνεται πως στους αστυνομικούς που έφτασαν στο Airbnb μετά από κλήση ένοικου διπλαού διαμερίσματος, δεν άνοιξε ο ύποπτος άνδρας, αλλά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος εξ αποστάσεως.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκδορές στο προσωπό τους, οι οποίες πιθανά είχαν προκληθεί από κάποιον τσακωμό.

Δήλωση στη «Ζούγκλα» του ανρθώπου που ειδοποιήσε τις Αρχές:

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 35χρονης.