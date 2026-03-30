Αναστάτωση προκλήθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Δευτέρας (30/03), καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Οι αστυνομικοί της περιοχής βρέθηκαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα, αφού όταν εισήλθαν στη μονοκατοικία της οδού Αρριανού, αντίκρισαν την 59χρονη ένοικο του σπιτιού νεκρή στο κρεβάτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής.

