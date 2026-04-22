Δραματική κατάληξη σημειώνεται στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Πληροφορίες τοπικών μέσω του Ηρακλείου, αναφέρουν ότι πριν λίγο εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα του οχήματος, με τη σορό να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πόλη του Ηρακλείου.

Η 43χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από πεζούς αστυνομικούς που έκαναν έρευνα στην περιοχή.

Το αυτοκίνητο της Ελευθεριας Γιακουμάκη εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, στο ύψος ενός βενζινάδικου, λίγο πριν την είσοδο του χωριού της Αγίας Βαρβάρας.

Η Αγία Βαρβάρα, όπως δημοσιεύει το Cretalive, είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα στην Αγία Βαρβάρα, έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Πέμπτη η κηδεία του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χώρος έχει αποκλειστεί από τις Αρχές και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης και ιατροδικαστής.

Παράλληλα δημιουργείται ένα ακόμα μπλόκο σε μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου να γίνεται αυστηρός έλεγχος όσων επιχειρούν να πλησιάσουν τον τόπο της τραγωδίας.

Ο τραγικός επίλογος

Όπως επίσης αναφέρουν τα τοπικά μέσα του Ηρακλείου, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, φαίνεται να αποτυπώνει το άσπρο αυτοκίνητο της 43χρονης, την ημέρα της εξαφάνισής της, να κατευθύνεται προς την περιοχή της Μεσαράς (σ.σ. η Αγία Βαρβάρα βρίσκεται επάνω στον δρόμο που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου με την πεδιάδα της Μεσαράς).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που εξετάζουν οι Αρχές, το όχημα φέρεται να οδηγούσε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος το μετέφερε σε χωράφι του χωριού, όπου και, όπως όλα δείχνουν, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της υπόθεσης.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο 40χρονος επιχείρησε, μετά την εξαφάνιση της 43χρονης, να διαμορφώσει ένα αφήγημα άλλοθι. Ωστόσο, όταν – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των ερευνών στενεύει, φέρεται να προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της 21ης Απριλίου στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον Προφήτη Ηλία, σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν διατηρούσαν σχέση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πίσω από το ξωκλήσι και, σε σημείο ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε εισέλθει στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο πριν τον θάνατό του. Είχε κληθεί για κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιχείρησε να θολώσει τα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την κατάληξη να έρχεται λίγες ώρες αργότερα.