Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς 48χρονος αναισθησιολόγος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, σε δωμάτιο εφημερίας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, γνωστοποίησε πως ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Σήμερα το πρωί, ένας συνάδελφός του πήγε στο δωμάτιο της εφημερίας, με σκοπό να τον ενημερώσει ότι τον αντικαθιστά και τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτω από το κρεβάτι.

Ο 48χρονος αναισθησιολόγος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, ηλικίας 8 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να γνωστοποιηθούν μόλις διενεργηθεί η νεκροψία- νεκροτομή.

Σημειώνεται πως στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι. Στο πένθος έχει βυθιστεί το ιατρικό προσωπικό από τον αιφνίδιο θάνατο του γιατρού.

Η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

«Θρήνος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. 48 χρόνος συνάδελφος αναισθησιολόγος που ήταν σε εφημερία βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει. Παντρεμένος με ένα μικρό παιδί 8 ετών. Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Χθες βράδυ κανονικά συμμετείχε στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφος τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι νεκρό στο δωμάτιο εφημερίας. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή. Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του Νοσοκομείου Μεσολογγίου».