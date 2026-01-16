Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη. Ο νεαρός, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Μάλιστα τα στελέχη της Anubis έκαναν γνωστή την είδηση με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.