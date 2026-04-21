Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, στις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, καθώς νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) ο πρώην σύντροφός της.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σήμερα γύρω στις τέσσερις το απόγευμα, κοντά στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε πυροβοληθεί με καραμπίνα.

Ο 39χρονος άνδρας, είχε προσαχθεί για να καταθέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει τις Αρχές, στις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπίσουν την 43χρονη Ελευθερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24.gr, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι με την 43χρονη έχουν χωρίσει και ότι έχει προχωρήσει τη ζωή του. Ανέφερε μάλιστα πως τόσο η ίδια όσο και εκείνος έχουν νέους συντρόφους. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τι έκανε την 19η Απριλίου, ημέρα εξαφάνισης της 43χρονης, υποστήριξε πως ήταν βόλτα με τη μηχανή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Ωστόσο, η πρώτη εικόνα των αστυνομικών οδηγεί στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, αν και, όπως επισημαίνουν, είναι ακόμη πολύ νωρίς για οποιοδήποτε εκτίμηση.

Το χρονικό της εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Η 43χρονη μητέρα αναχώρησε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά μετά τις 11, οδηγώντας το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, από μία πρώτη αρχική αναζήτηση από κάμερες ασφαλείας, το όχημα καταγράφηκε να κατευθύνεται από Δαφνές προς Ηράκλειο.

Το κινητό της μέχρι και χθες καλούσε κανονικά, όμως όλες οι κλήσεις των οικείων της έμειναν αναπάντητες. Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της, ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Αυτό έγινε γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, εκτιμάται ωστόσο ότι πρόκειται για το τυποποιημένο μήνυμα που αποστέλλει ο πάροχος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με sms σ’ αυτόν που καλεί.

Τη Δευτέρα, η 43χρονη είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο για προσωπική της υπόθεση -ως παθούσα- όμως ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα, περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την αναζήτηση της 43χρονης

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας, συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» την αναζητούν στο όρος Γιούχτα, ανάμεσα σε Αρχάνες και Αθανάτους, ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ «χτενίζουν» την περιοχή του τελευταίου στίγματος. Αυτό που περιμένουν, ακόμη, είναι απαντήσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μήπως υπάρξουν νέα δεδομένα για το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης. Παράλληλα, συνεχίζεται το σάρωμα σε κάμερες ασφαλείας, στην προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκίνητου της, που θεωρείται κομβικής σημασίας.

Για την αναζήτηση της Ελευθερίας έχουν σηκωθεί και drones, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν τη νύχτα σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού για την εξαφάνισή της αναφέρει πως «έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356».