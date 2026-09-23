Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.

Ο 59χρονος διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος και παρά την αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης που έκαναν οι συνάδελφοί του δεν κατέστη δυνατόν να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την διοίκηση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, που επιβεβαίωσε την πληροφορία, επισημαίνοντας ότι επί του παρόντος ο θάνατος του 59χρονου γιατρού θεωρείται αιφνίδιος και τα αίτια θα διακριβωθούν από νεκροψία. Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου θα διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση.