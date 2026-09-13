Τέλος στην ασυδοσία ενός επικίνδυνου οδηγού έβαλαν οι Αρχές, αξιοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο. Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο οδηγός που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα από Βούλα προς Γλυφάδα.

Το περιστατικό, που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα.

Η τρελή πορεία του 67χρονου καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου επιβατών άλλου, διερχόμενου οχήματος. Στο βίντεο αποτυπώνεται καθαρά το αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα σε έναν από τους κεντρικότερους άξονες της παραλιακής, εγκυμονώντας τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης μετωπικής σύγκρουσης.

Η ψηφιακή έρευνα και η ταυτοποίηση

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral στα social media, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.. Το επίμαχο βίντεο εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ψηφιακή έρευνα, καταφέρνοντας να αναλύσουν τα δεδομένα και να ταυτοποιήσουν τον 67χρονο ως τον οδηγό του οχήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο διερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφ. Κων. Καραμανλή στην Βούλα με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, ταυτοποίησαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 67χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της 6-7-2026, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφ. Κων. Καραμανλή στην Βούλα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».