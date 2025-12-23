Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε οικία στα Άνω Λιόσια από τους Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής.

Μεταξύ άλλων βρέθηκε πιστόλι με 21 φυσίγγια και δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου.

Συνελήφθησαν τρία άτομα ένας 71χρονος, ένας 48χρονος και μία 44χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντοπίστηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και -21- φυσίγγια,

δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,

καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και

αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.