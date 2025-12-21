Εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου, από τις ομάδες διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε ορεινό, δύσβατο σημείο του Ολύμπου σε απόσταση από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας και είχε ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας, με καταγωγή από τη Μολδαβία κατά δήλωσή του, εντοπίστηκε από στελέχη της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και της Π.Υ. Λιτοχώρου που κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να τον προσεγγίσουν.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, ο άνδρας περπατά και επιστρέφουν όλοι πεζή σε ασφαλές σημείο, όπου έχουν πρόσβαση οχήματα για να τον παραλάβει ασθενοφόρο.

Ο ορειβάτης είχε ειδοποιήσει τα ξημερώματα με κλήση στο 112, οπότε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής του.

Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμε και ελικόπτερο.