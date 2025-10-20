Συνελήφθησαν, το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Γαλατσίου, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 45, 51 και 72 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου αναφορικά για σπίτι όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο συγκεκριμένο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 11 δενδρύλλια κάνναβης και

• 256,9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΕΛ.ΑΣ.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης