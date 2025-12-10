Το Λιμενικό εντόπισε τη σορό ενός ψαρά χθες το μεσημέρι, ο οποίος αγνοούταν για εννέα ημέρες.

Ο ψαράς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμμοδιάς και Λύχνου στη Πάργα. O 63χρονος είχε πέσει από τη βάρκα και το λιμενικό τον αναζητούσε από την πρώτη μέρα.

Θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Ιωαννίνων.

Πώς έχασε τη ζωή του ο ψαράς

Ο 63χρονος συνήθιζε να ψαρεύει, ήταν μια ασχολία την οποία έκανε για πολλά χρόνια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φέρεται να έσκυψε να πιάσει τα δίχτυα, να έπεσε μέσα στο νερό και έκτοτε εξαφανίστηκε.

Σημειώνεται, πως είχε πάει για ψάρεμα με το καΐκι και τον κουνιάδο του. Ο κουνιάδος του ήταν στην καμπίνα την στιγμή που έπεσε και όπως είπε στις Αρχές δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Πηγή: Parganews