Η σορός ενός άνδρα φέρεται να έχει εντοπιστεί στην παραλία Πετρομέλισσo Κεραμιδίου, σε μικρή απόσταση από την περιοχή του Βένετου, όπως αναφέρεται σχετικά, με μέλη του Λιμενικού Σώματος να έχουν προχωρήσει στην ανάσυρσή του το απόγευμα της Κυριακής (16/11), και από εκεί και πέρα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Εξετάζεται αν πρόκειται για άνδρα που αναζητείται

Εκεί αναμένεται ν’ ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής και ταυτοποίησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για άνδρα ο οποίος αναζητείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Από το Λιμενικό Σώμα δεν επιβεβαιώνεται κάτι, παραπέμποντας στην επίσημη ενημέρωση που θ’ ακολουθήσει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.

Πηγή: magnesianews.gr