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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:15 το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, και πλέον είναι υπό έλεγχο.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής #πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττική η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο στην οδό Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επιπλέον, υπήρχε η συνδρομή του Δήμου Σαρωνικού με υδροφόρες.