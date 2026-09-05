Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:15 το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, και πλέον είναι υπό έλεγχο.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής #πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττική η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο στην οδό Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επιπλέον, υπήρχε η συνδρομή του Δήμου Σαρωνικού με υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026