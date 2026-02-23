Μετά από έρευνες τριών ημερών στο Βελούχι εντοπίστηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας σορός ανθρώπου σε μια χαράδρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο. Αμέσως μετά αναμένεται να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης και να εξεταστεί αν πρόκειται ή όχι για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται στην περιοχή.

Από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας πεζοπόρα τμήματα και drone σάρωσαν την περιοχή και έφτασαν στην «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του σε χαράδρα της περιοχής, όπου και εντοπίστηκε η σορός.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με το lamiareport η αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπισθεί το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2/26), η σορός που φέρεται να ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο δρόμο για την Ψηλή Κορυφή Βελουχίου.

Ο άτυχος άνδρας αν και έμπειρος σε ορεινά μονοπάτια και στη φύση, λίγο μετά το μέσον της διαδρομής προς την Ψηλή Κορυφή ενημέρωσε ότι δεν αισθανόταν καλά και δε θα συνέχιζε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δώσανε ραντεβού σε εκείνο στο σημείο ώστε να επανενωθούν στην κάθοδο προς το Χιονοδρομικό. Όταν όμως τα υπόλοιπα μέλη επέστρεψαν από την κορυφή, ο 74χρονος δεν ήταν εκεί και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.