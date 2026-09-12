Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το ένα εκ των δύο οχημάτων των συνεργών του βαρυποινίτη, τον οποίο «άρπαξαν» μέσα από τα χέρια φρουρών, έξω από το Νοσοκομείο Σερρών, λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική του απόδραση.

Πέρα από το όχημα, το οποίο βρέθηκε διαλυμένο, εντός του βρήκαν ένα καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης. Πρόκειται για ένα μαύρο αγροτικό Nissan Navarra, πιθανότατα κλεμμένο, το οποίο εγκατέλειψαν, μετά από εμπλοκή σε τροχαίο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκε ένα ακόμη ΙΧ καμένο στην περιοχή της Βόλβης, που ενδεχομένως να είναι το δεύτερο αυτοκίνητο των συνεργών του βαρυποινίτη.

Βίντεο με το όχημα που εντοπίστηκε:

Το χρονικό της απόδρασης του «σκληρού» κρατουμένου των φυλακών Νιγρίτας

Βγαλμένη από ταινία δράσης ήταν η απόδραση του βαρυποινίτη, που εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Παρασκευής (11/9), έξω από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Σερρών. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το βράδυ κατά τη μεταγωγή του 40χρονου «σκληρού» κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο, όπου οδηγήθηκε, αφού ισχυρίστηκε ότι ένιωσε αδιαθεσία.

Τα πάντα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αιφνιδιάζοντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που τον συνόδευαν. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά των ΟΠΚΕ.

Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους φρουρούς, να πάρουν μαζί τους τον 40χρονο κρατούμενο, και μπαίνοντας σε αυτοκίνητο, να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ελληνική Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

«Πρωτοφανές περιστατικό»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος δήλωσε στο Thess Post ότι πρόκειται για ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, που εύλογα προκαλεί έντονο προβληματισμό. «Η οργανωμένη δράση ενόπλων, που παρουσιάστηκαν, εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί, αφόπλισαν συνοδούς και απελευθέρωσαν κρατούμενο, προκαλεί προβληματισμό.

Προέχει ο εντοπισμός και η σύλληψη όλων των εμπλεκομένων κι αμέσως μετά οφείλουμε να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτού του είδους οι μεταγωγές… Η μεταγωγή έγινε χωρίς να έχουν ληφθεί μάλλον όλα τα μέτρα ασφαλείας, ή όλες οι προϋποθέσεις», δηλώνει.

Είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο «Σκληρός» είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού, που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 03-09-2025, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι τότε 39χρονος πυροβόλησε εξωτερικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα), και τραυμάτισε ημεδαπό, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα και διέφυγε από το σημείο.

Λίγες ημέρες αργότερα, όπλα, φυσίγγια, πυροκροτητές και πάνω από 27 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τη δράση των τριών συλληφθέντων μελών εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.