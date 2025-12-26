Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, που αγνοείται εδώ και μέρες, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη) εντοπίστηκε, αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12), το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.