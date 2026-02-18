Εντοπίστηκε νάρκη στη θαλάσσια περιοχή της Μικρής Σκάλας στη Νάξο το περασμένο Σάββατο. Αύριο, Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης.

Το πυρομαχικό βρέθηκε από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Με τη συνδρομή δύτη μεταφέρθηκε από τον βυθό στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση από το Λιμεναρχείο Νάξου.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 το πρωί και ως την ολοκλήρωση της:

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων εντός του Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου.

Δεν θα επιτρέπεται ο απόπλους και ο κατάπλους πλοίων και σκαφών από και προς το λιμάνι Νάξου.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών περιμετρικά του λιμένα.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικό Ναυτικό.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες και τη σήμανση, προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Πηγή: Naxospress