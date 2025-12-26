Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Δροσοπούλου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από κάτοικο της οδού Αμοργού, ο οποίος αντιλήφθηκε την ύπαρξη ενός αντικειμένου με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Αναφής, για λόγους ασφαλείας.