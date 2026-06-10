ΈΝ βίντεο για το υψηλό επίπεδο των ελληνικών ειδικών δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εστιάζοντας στην έντονη δραστηριότητα των στελεχών του.

Με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα, το ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι οι πιο αποτελεσματικές διαδρομές για την επίτευξη ενός στρατιωτικού στόχου δεν είναι απαραίτητα οι επίγειες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλεξιπτωτιστές της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, οι οποίοι ακολουθούν ένα πρόγραμμα συνεχούς και απαιτητικής εκπαίδευσης.

Στόχος των καθημερινών αυτών ασκήσεων είναι η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ώστε οι μονάδες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα και με ακρίβεια σε οποιαδήποτε πρόκληση απαιτηθεί.

Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε στο Zougla.gr για πρώτη φορά δημόσια ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου: