Εντυπωσιακές εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου από το Βόρειο Σέλας και την ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα που χτυπάει τις τελευταίες ώρες τη Γη.

Εικόνα από την Αυστρία

Το βόρειο σέλας όπως φαίνεται στο Ίπσουιτς της Βρετανίας

Το απόκοσμο φαινόμενο με τα έντονα χρώματα στον ουρανό έγινε ορατό ακόμα και στην Ελλάδα, λόγω της ηλιακής καταιγίδας, με ενδιαφέρουσες εικόνες να αποτυπώνονται στον Χορτιάτη και την Κέρκυρα.

Δείτε εικόνα που κατέγραψε η σελίδα Weather News Greece από την περιοχή του Χορτιάτη:

Εικόνα από τον Χορτιάτη τη νύχτα με θερμοκρασία στους -3 βαθμούς Κελσίου

Το εντυπωσιακό φαινόμενο έγινε ορατό και …ζωγράφισε τον ουρανό και στην Κέρκυρα. Δείτε την εικόνα:

Εικόνα από την Κέρκυρα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 19/01

Διαβάστε περισσότερα για την ηλιακή καταιγίδα, που χτυπά τη Γη:

Κίνδυνοι από τη μεγαλύτερη ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων 20 ετών

