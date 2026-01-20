Εντυπωσιακές εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου από το Βόρειο Σέλας και την ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα που χτυπάει τις τελευταίες ώρες τη Γη.

Το απόκοσμο φαινόμενο με τα έντονα χρώματα στον ουρανό έγινε ορατό ακόμα και στην Ελλάδα, λόγω της ηλιακής καταιγίδας, με ενδιαφέρουσες εικόνες να αποτυπώνονται στον Χορτιάτη και την Κέρκυρα.

Δείτε εικόνα που κατέγραψε η σελίδα Weather News Greece από την περιοχή του Χορτιάτη:

Το εντυπωσιακό φαινόμενο έγινε ορατό και …ζωγράφισε τον ουρανό και στην Κέρκυρα. Δείτε την εικόνα:

Διαβάστε περισσότερα για την ηλιακή καταιγίδα, που χτυπά τη Γη: