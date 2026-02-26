Αεροδιακομιδή ασθενούς και συγκεκριμένα Γαλλίδας στρατιωτικού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, όταν ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC ανοιχτά της Κρήτης.

Η επιχείρηση στήθηκε για τη μεταφορά ενός ατόμου από σκάφος του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έπλεε περίπου 100 ναυτικά μίλια δυτικά του νησιού.

Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο, παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια στο Αεροδρόμιο Χανίων.

Εκεί, το άτομο παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου για τη συνέχιση της διακομιδής και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.