Μια άκρως εντυπωσιακή αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Απριλίου, από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένα άτομο, που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse», στα ανοιχτά της Λήμνου, χρειάστηκε βοήθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου τη στιγμή της επιχείρησης και είχε εκπέμψει σήμα για άρρωστο επιβάτη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ελικοπτέρου, το οποίο προσέγγισε το πλοίο και παρέλαβε το άτομο που έχρηζε άμεσης μεταφοράς. Στη συνέχεια, το Super Puma μετέφερε τον ασθενή στη 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, όπου έγινε η παράδοση σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.