Μια εντυπωσιακή επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας, απόλυτου συντονισμού και αξιοποίησης τεχνολογίας αιχμής πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στελέχη του ευρωπαϊκού δικτύου ATLAS, εκτέλεσαν κοινή άσκηση επέμβασης υψηλού ρίσκου.

Πρωταγωνιστής της επιχείρησης αναδείχθηκε ο ειδικός ρομποτικός σκύλος, ο οποίος προσέγγισε τον ένοπλο, παραβίασε την είσοδο και αφαίρεσε το όπλο του δράστη.

Διεθνής συμμαχία ATLAS: ΕΚΑΜ, G.I.S. και EKO Cobra

Στελέχη της ελληνικής ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), της ιταλικής I.S. (Gruppo di Intervento Speciale) και της αυστριακής EKO Cobra (Einsatzkommando Cobra), επιχείρησαν σε συντονισμό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το σενάριο προέβλεπε την αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού ένοπλης ληστείας, με τον δράστη να οχυρώνεται («ταμπουρώνεται») εντός κτηριακής εγκατάστασης. Μετά την αρχική ειδοποίηση της Αμέσου Δράσεως, στο σημείο κατέφθασαν πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο ρομποτικός σκύλος (Robot Dog) και ο αφοπλισμός του δράστη

Καθοριστικό ρόλο στην ασφαλή έκβαση της επιχείρησης διαδραμάτισε ο ρομποτικός σκύλος (Robot Dog) της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος επιστρατεύτηκε για να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο για τις ανθρώπινες ζωές.

Το ρομπότ προσέγγισε πρώτο το επικίνδυνο σημείο, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του χώρου και προσέφερε στα στελέχη της ΕΚΑΜ ζωντανή εικόνα της εσωτερικής κατάστασης, ενώ ύστερα από ηχητικές προειδοποιήσεις και εκκλήσεις των αστυνομικών μέσω μεγαφώνου προς τον δράστη να παραδώσει τον οπλισμό του, ο ρομποτικός σκύλος εισήλθε στον χώρο, έλαβε το τοποθετημένο στο έδαφος όπλο και το μετέφερε με ασφάλεια έξω από το κτήριο.

Ακαριαία εισβολή και επιτήρηση από αέρος

Αμέσως μόλις ο δράστης αφοπλίστηκε, οι άνδρες της ΕΚΑΜ και των ξένων αποστολών εισέβαλαν στον χώρο με καταιγιστική ταχύτητα, ακινητοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον κακοποιό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της ΕΛ.ΑΣ. πετούσαν πάνω από το πεδίο της άσκησης, παρέχοντας συνεχή θερμική και οπτική κάλυψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων και διασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο της τακτικής κατάστασης.