Επαναλειτουργεί από σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη και υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες πλήρως ανανεωμένη, συνδυάζοντας την αίγλη του παρελθόντος με μια σύγχρονη, πολυαισθητηριακή γαστρονομική εμπειρία.

Η επαναλειτουργία της Αγοράς Μοδιάνο προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον Θεσσαλονικέων και επισκεπτών, οι οποίοι κατέκλυσαν από τα πρώτα λεπτά τους διαδρόμους της για να εξερευνήσουν τα νέα καταστήματα και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Υπό τη διαχείριση της Ergon, ο ιστορικός αυτός χώρος απέκτησε ξανά ζωή, διατηρώντας την αυθεντική του ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο γαστρονομικό προορισμό με μοναδική αισθητική ταυτότητα.

Συνολικά τριάντα επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πλέον στο συγκρότημα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει την καθημερινή ατομική αγορά με τη διασκέδαση. Οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, μπαχαρικά, καθώς και εκλεκτά τυριά και αλλαντικά μικρών Ελλήνων παραγωγών. Ταυτόχρονα, τα κρεοπωλεία και τα ιχθυοπωλεία προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης παρασκευής και μαγειρέματος των επιλεγμένων φρέσκων υλικών επί τόπου.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από εννέα σημεία εστίασης που καλύπτουν κάθε γευστική προτίμηση, όπως παραδοσιακά μαγειρεία, καφενεία, μπεργκεράδικα, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, bistros και μεζεδοπωλεία.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη μικρή ζυθοποιία που παράγει την τοπική μπίρα «Μαγιά», ενώ τις επιλογές ολοκληρώνουν ο specialty καφές, οι προσεγμένες ελληνικές ετικέτες κρασιού και τα cocktails.

Παράλληλα, ο επάνω όροφος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθιστώντας την Αγορά Μοδιάνο έναν πολυχώρο πολιτισμού και γεύσης.

Πηγή: thestival