Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τύπου «shelf cloud» έκανε σήμερα την εμφάνισή του στον αττικό ουρανό, την ώρα που η κακοκαιρία «Adel» σάρωνε την περιοχή με ισχυρές καταιγίδες και έντονη αστάθεια.

Το χαμηλό, εκτεταμένο νέφος σχημάτισε ένα εντυπωσιακό «τείχος» στον ορίζοντα, προσφέροντας εικόνες που γρήγορα γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα καθώς πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να το φωτογραφίσουν και να το καταγράψουν σε βίντεο.​

Τι είναι το «shelf cloud»

Το shelf cloud είναι ένα οριζόντιο, συνήθως χαμηλό νέφος που εμφανίζεται στο «μέτωπο» μιας καταιγίδας και συνδέεται με την απότομη αλλαγή του ανέμου και την είσοδο πολύ ψυχρότερου αέρα κάτω από θερμότερο και υγρό.

Ο εντυπωσιακός «τοίχος» νεφών δημιουργεί συχνά την αίσθηση ότι ένα τεράστιο κύμα ή «ουράνιο μέτωπο» καταπίνει την πόλη, αποτελώντας προπομπό για έντονη βροχή, ριπές ανέμου και μερικές φορές χαλάζι.​

Πώς φάνηκε σήμερα στην Αττική

Στην Αττική, το φαινόμενο παρατηρήθηκε καθώς η γραμμή καταιγίδων πλησίαζε από τα δυτικά προς το Λεκανοπέδιο, σχηματίζοντας ένα συνεκτικό, σκοτεινό νέφος πάνω από τα δυτικά και νότια προάστια πριν «σκεπάσει» σταδιακά το κέντρο της πόλης. Οι εικόνες δείχνουν το «shelf cloud» να απλώνεται εντυπωσιακά πάνω από την παραλιακή ζώνη και τον Σαρωνικό, με έντονη αντίθεση ανάμεσα στο σκοτεινό νέφος και τον φωτισμένο ακόμα ουρανό πιο ανατολικά.​

Η εμφάνιση του shelf cloud συνδέεται άμεσα με τη δυναμική της κακοκαιρίας «Adel», που συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στην Αττική. Οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν ότι, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το θέαμα, η εμφάνιση τέτοιου νέφους σημαίνει ότι ακολουθούν έντονα φαινόμενα, γι’ αυτό συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την παραμονή σε υπαίθριους χώρους, κοντά σε δέντρα ή ανοιχτές ακτές, και να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις.

Πηγές: ΕΡΤ- Meteo.gr