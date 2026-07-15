Ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα επιφύλαξε η θάλασσα της Εύβοιας για παρατηρητές και επισκέπτες που βρέθηκαν σε παραλία του νησιού. Ένα μεγάλο κοπάδι, αποτελούμενο από περισσότερα από δέκα δελφίνια, έκανε την εμφάνισή του στα καταγάλανα νερά, κολυμπώντας σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτογραμμή.

Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά προσέφεραν ένα μοναδικό «σόου», κάνοντας συγχρονισμένες αναδύσεις και βουτιές στην επιφάνεια του νερού και μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Δείτε το βίντεο, από το evima.gr, που αποτύπωσε το παιχνίδι των δελφινιών στα ρηχά νερά προτού εκείνα απομακρυνθούν ξανά προς το ανοιχτό πέλαγος: