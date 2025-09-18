Έκτακτη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων έγινε χθες Τετάρτη 17/9, σε όλο το Αιγαίο λόγω της εξόδου του τουρκικού ωκεανογραφικού πλοίου «Πίρι Ρέις».

Πρόκειται για την ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην άσκηση αναπτύχθηκαν στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά, ενώ παράλληλα συμμετείχαν πάνω από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».