Πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου, στον Νομό Καστοριάς, η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ – 26», με τη συμμετοχή του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών Πυροβολικού, Τάξεως ΣΣΕ/2025, καθώς και του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ/2025.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι Ανθυπολοχαγοί και οι Μόνιμοι Λοχίες Πυροβολικού εκπαιδεύτηκαν σε διαδικασίες και τακτικές που εφαρμόζονται στον αγώνα υποστήριξης τόσο αμυντικών όσο και επιθετικών επιχειρήσεων, σε περιβάλλον σύγχρονων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκτέλεση ειδικών βολών με εκρηκτικά, καπνογόνα και φωτιστικά βλήματα, στο πλαίσιο ρεαλιστικών σεναρίων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των στελεχών του Πυροβολικού.