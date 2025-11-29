Βίντεο από την διακλαδική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου «ΜΕΔΟΥΣΑ 14» έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Σκοπός της διεξαγωγής της ήταν η συνεκπαίδευση και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν σε αυτή.

Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.

Σημειώνεται πως η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών περιλάμβανε την εκτέλεση σύνθετων αντικειμένων επιχειρησιακής φύσης από προσωπικό και μέσα των συμμετεχουσών χωρών καθώς επίσης και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, όπως παρακάτω:

Διείσδυση από αέρος με άλμα ελεύθερης πτώσης.

Συνδυασμένη αμφίβια ενέργεια με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων και τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Εκτέλεση αντικειμένων μη Συναινετικής Νηοψίας (Maritime Interdiction Operation – Visit Boat Search Seizure/MIO – VBSS) και Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR).